Premier League - Fabian Delph raccroche les crampons

L'ancien international anglais Fabian Delph, 32 ans, a annoncé mardi qu'il mettait un terme à sa carrière de joueur.

Passé par Leeds United, Aston Villa et Manchester City, où il a joué aux côtés de Vincent Kompany et Kevin De Bruyne, Fabian Delph était sans club depuis la fin de son contrat à Everton en juillet dernier. Les Toffees avaient déboursé 11 millions d'euros pour aller le chercher à Manchester City en 2019. Delph, qui a été sélectionné 20 fois en équipe nationale entre 2014 et 2019, a été deux fois champion d'Angleterre avec les Citizens, en 2018 et 2019. (Belga)