TC Louvain - Un homme condamné à quatre ans de prison pour tentative de meurtre

Le tribunal correctionnel de Louvain a condamné, mardi, un homme à quatre ans de prison et à 3.000 euros en dommages et intérêts pour une tentative de meurtre sur une de ses connaissances. Il avait poignardé la victime au cou. Pour le tribunal, il a sans équivoque essayé de tuer la victime à la suite d'une dispute.Les faits se sont produits le 27 mars vers 20h à Louvain. Au cours de la dispute, la victime a tenté de fuir et a été poursuivie avant d'être poignardée au cou par l'arrière. L'homme à l'origine du coup s'est enfui avant d'être interpellé à quelques rues de là, peu après minuit. C'est un témoin qui l'a repéré, ivre et couvert de sang. La victime en a effectivement perdu beaucoup mais ses jours n'ont pas été en danger grâce à l'intervention rapide des services de secours. (Belga)