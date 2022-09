Un sous-officier aux sympathies d'extrême droite très marquées suspendu

L'armée a retiré l'habilitation de sécurité d'un sous-officier affecté à la garde du 2e Wing tactique de Florennes, rapportent mardi Le Soir et Knack. L'homme a été suspendu de ses fonctions au début du mois de juillet.Le militaire était connu du Service général de renseignement et de sécurité (SGRS - renseignement militaire) depuis une dizaine d'années pour une tendance à la violence et des liens entretenus avec des mouvements d'extrême-droite comme "Blood & Honor". L'an dernier, le SGRS a reçu des signaux alarmants au sujet du sous-officier. Depuis l'affaire Jürgen Conings, la vigilance a été renforcée à l'égard de ce genre de personne. Selon les informations des deux journaux, le sous-officier collectionne les armes et a aménagé un stand de tir dans le sous-sol de son domicile. L'habilitation niveau "secret" dont il bénéficiait lui a été retirée et il a été soumis à une mise en congé provisoire. La ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, ne souhaite pas s'exprimer sur un cas individuel. Son cabinet a rappelé que des mesures ont été prises depuis l'affaire Conings pour mieux surveiller l'extrémisme au sein du département. "Il n'y a pas de place pour l'extrémisme, le racisme et le sexisme à la Défense", avait alors fait savoir la ministre. (Belga)