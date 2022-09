Cuba: coupure de courant généralisée après le passage de l'ouragan Ian

Cuba était plongé dans le noir mardi soir en raison d'une coupure de courant généralisée due aux dégâts sur son réseau électrique occasionnés par l'ouragan Ian, a annoncé la compagnie d'électricité étatique Union Eléctrica.

Le pays se trouve "sans service électrique", a tweeté l'entreprise, expliquant cette panne nationale par le passage de l'ouragan de catégorie 3 qui a ravagé l'ouest de l'île, sans faire de victimes, avant de mettre le cap vers la Floride. "Il n'y a actuellement aucun service d'électricité nulle part dans le pays", a abondé Lázaro Guerra, directeur technique d'Union Eléctrica, à la télévision cubaine. Le ministère de l'Energie et des Mines a déclaré qu'il s'agissait d'une "situation exceptionnelle", dont la solution "exige une grande précision", et que le service d'électricité serait progressivement rétabli. Seules les quelques personnes disposant d'un générateur à essence à domicile ou au bureau avaient accès au courant, dans ce pays de 11,2 millions d'habitants. Alors que les effets de l'ouragan se faisaient encore sentir sur la côte, dans la nuit, les habitants marchaient dans les rues en se guidant avec leur téléphone portable, et certaines maisons étaient éclairées par des bougies ou des lampes de poche. Ian a frappé durement Pinar del Rio, la province la plus à l'ouest de l'île, aux premières heures du matin, y provoquant de grands dégâts matériels, ainsi que dans les villes voisines d'Artemisa et de La Havane, où vivent 2,1 millions de personnes. (Belga)