Votes d'annexion: Hadja Lahbib dénonce une "mascarade"

"Aucune surprise dans les résultats des soi-disant 'référendums'. C'est une mascarade et une atteinte inacceptable à l'intégrité territoriale de l'Ukraine", dénonce la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib mercredi.

Quatre régions ukrainiennes occupées - Kherson, Zaporijjia, Lougansk et Donetsk - ont annoncé mardi soir que le "oui" l'avait largement emporté lors de "référendums" d'annexion à la Russie organisés par Moscou. Ces "référendums" sont largement condamnés par Kiev et ses soutiens occidentaux, y compris la Belgique comme l'a rappelé la ministre sur le réseau social Twitter. "Ces soi-disant 'référendums' ne trompent personne", avait-elle déjà indiqué le 20 septembre dernier, à l'annonce de la tenue de ces scrutins. "Ils s'inscrivent dans un schéma visant à renforcer l'agression et l'occupation illégale par la Russie." Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a lui aussi dénoncé mercredi les "référendums" d'annexion organisés par Moscou dans des régions ukrainiennes, les qualifiant de scrutins "illégaux" aux résultats "manipulés". "Il s'agit d'une nouvelle violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, dans un contexte de violations systématiques des droits de l'Homme", a-t-il écrit sur Twitter. "Nous saluons le courage des Ukrainiens, qui continuent à s'opposer et à résister à l'invasion russe", a-t-il ajouté. (Belga)