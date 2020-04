204 nouvelles admissions: cela peut compromettre le déconfinement

En Belgique, le nombre de décès dus au coronavirus a franchi la barre des 7.000, a indiqué dimanche Sciensano, l'institut scientifique de santé publique. Les nouvelles admissions à l'hôpital restent stables, mais "elles n'ont pas baissé depuis quelques jours", souligne le virologue Marc Van Ranst.D'après le bilan actualisé de Sciensano, 809 nouveaux cas confirmés de Covid-19 ont été recensés ces dernières 24 heures. 178 nouveaux décès ont également été dénombrés, ce qui porte le total à 7.094 morts. Parmi ces nouveaux décès, 103 ont eu lieu en maisons de repos. Par ailleurs, 204 personnes ont été hospitalisées tandis que 368 ont quitté l'hôpital. Le nombre des nouvelles admissions "tourne autour des 200" depuis cinq jours, avait souligné le virologue Marc Van Ranst samedi sur la chaîne VTM NEWS. Il avait estimé que "ce nombre doit continuer à baisser" et devrait passer "sous la barre des 100 par jour" pour qu'on autorise les magasins à rouvrir le 11 mai. Le virologue a martelé le même message dimanche sur Twitter. Les critères pour le début du déconfinement ne doivent pas s'appuyer sur le nombre de décès, mais bien sur le nombre de nouvelles admissions à l'hôpital, selon Marc Van Ranst. Or "il n'a pas diminué depuis une semaine et est resté supérieur à 200 par jour", a-t-il tweeté. Le nombre de malades hospitalisés est tombé à 3.959. "Moins de 4.000 patients Covid dans nos hôpitaux. Continuez d'appliquer les mesures!", a réagi sur les réseaux sociaux la ministre de la Santé Maggie De Block. 891 personnes sont encore en soins intensifs. (Belga)