239 arrestations à Bruxelles, selon le bourgmestre qui dénonce l'attitude du MR

La police de Bruxelles a procédé jusqu'à présent à 239 arrestations, dont sept arrestations judiciaires, après les incidents qui ont éclaté à Matonge, dimanche en fin d'après-midi, au terme de la manifestation contre les violences policières envers les gens de couleur, a indiqué lundi le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close, interrogé sur les ondes de la RTBF et de Bel RTL.Cette action pacifique a réuni quelque 10.000 personnes sur la Place Poelaert, au pied du Palais de Justice. Une affluence qui, en raison de la crise du coronavirus, a suscité un torrent de critiques, notamment de la part du MR et de son président, Georges-Louis Bouchez. "Il avait prévenu qu'il allait me flinguer", a affirmé ce lundi Philippe Close. "Le job du bourgmestre, c'est de faire la balance entre l'ordre public, la liberté d'expression et la problématique de la santé publique", a-t-il ajouté en soulignant "l'extrême responsabilité des manifestants dont 99,9% étaient masqués". "L'expression publique doit pouvoir avoir lieu. On ne peut pas demander à la population de contenir plus longtemps une colère que nous devons entendre alors que la diversité est l'ADN de Bruxelles et fait sa force", a poursuivi le bourgmestre de la Ville. "C'est d'ailleurs peut-être le thème de la manifestation qui pose problème à certains membres du MR", a-t-il encore déclaré. Enfin, face à une éventuelle convocation par la Première ministre Sophie Wilmès, qui a regretté, dimanche, qu'une alternative n'ait pu être trouvée, "j'assume toujours mes actes", a répondu Philippe Close. "Elle avait mon numéro de GSM et elle pouvait m'appeler depuis jeudi. Je constate surtout qu'il y a un parti qui se nourrit d'une polémique par jour", a-t-il conclu. (Belga)