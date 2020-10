24 Heures de Spa-Francorchamps - Ferrari en tête à 7 heures de l'arrivée

La Ferrari de Nicklas Nielsen/James Calado/Alessandro Pier Guidi (Dan/G-B/Ita) est en tête à 7 heures de l'arrivée des 24 Heures de Spa-Francorchamps encore loin d'avoir rendu leur verdict.Le jour s'est levé à Spa-Francorchamps après une nuit longue de 14 heures. Parmi les victimes principales, la Mercedes de Raffaele Marciello/Timur Boguslavskiy/Felipe Fraga (Ita/Rus/Bré) qui a abandonné après la perte d'une roue ainsi que la Lamborghini de Dennis Lind/Marco Mapelli/Andrea Caldarelli (Dan/Ita/Ita) après une sortie du Danois au Raidillon au petit matin. Ces deux voitures étaient en tête au moment de leur abandon. Huit voitures sont encore dans le même tour à 7 heures de la fin alors que la course vient d'être neutralisée pour la 12e fois. Au cap de la 17e heure de course, c'est la Ferrari de Nicklas Nielsen/James Calado/Alessandro Pier Guidi (Dan/G-B/Ita) qui mène la danse devant l'Audi de Markus Winkelhock/Dorian Boccolacci/Christopher Haase (All/Fra/All). La Ferrari a profité de l'arrêt de l'Audi du Belge Frédéric Vervisch sous neutralisation pour prendre la tête juste avant 8h du matin. Vervisch est désormais 6e. Laurens Vanthoor (Porsche) est toujours dans le coup en 4e place alors que Maxime Soulet (Bentley) est 14e après notamment une pénalité au petit matin. Dans les autres classes, l'Aston Martin de Maxime Martin est 2e en Pro-Am. Louis Machiels (Ferrari) est 5e dans cette même classe, juste devant Benjamin Lessennes (BMW). Baptiste Moulin (Lamborghini) est 4e en Silver Cup alors que la Bentley de Stéphane Lémeret est la seule voiture encore en course en Am Cup. Si la pluie s'est invitée au coeur de la nuit, les conditions se sont depuis améliorées mais le retour de la pluie est annoncé d'ici la fin de la course à 15h. (Belga)