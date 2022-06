24 Heures du Mans - Dries Vanthoor meilleur belge au classement général au Mans

Quinzième du classement général et onzième en LMP2, Dries Vanthoor (Oreca WRT) est le pilote belge le mieux classé de la 90e édition des 24 Heures du Mans.La classique mancelle n'aura pas souri aux six pilotes belges, à l'exception de Jean Glorieux (Oreca DKR) qui a terminé 3e du LMP2 Pro-Am et 22e du classement général. Un classement général où Dries Vanthoor a terminé le mieux classé, à la 15e place, la 11e en LMP2, après avoir été ralenti par plusieurs petits pépins. Entre accrochages et pénalités, les deux autres Oreca de l'équipe belge WRT ont souffert avec une 21e place, la 17e en LMP2, pour Norman Nato/Rui Andrade/Ferdinand Habsburg (Fra/Por/Aut) et un abandon pour René Rast/Sean Gelael/Robin Frijns (All/Ind/P-B). En GTE-Pro, Laurens Vanthoor (Porsche) est probablement le grand battu. Dominateur avec le Français Kévin Estre et le Danois Michael Christensen, il a perdu la tête le dimanche matin après une crevaison et termine finalement 4e de la catégorie et 31e du général. En GTE-Am, c'est Jan Heylen (Porsche) qui s'en est le mieux tiré avec une 5e place, la 38e au général, après une course sage. Si les premières heures ont été compliquées, la Liégeoise Sarah Bovy (Ferrari) est remontée jusqu'en 7e place, la 40e du général. Enfin, grosse déception pour Alessio Picariello (Porsche), en lutte pendant toute la course pour le podium avant la sortie dans l'avant-dernière heure de son équipier indonésien Andrew Haryanto. Il termine 11e et 44e du général. (Belga)