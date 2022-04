24 Hours Series - Audi remporte les 12 Heures de Spa

L'Audi R8 LMS de Michael Doppelmayer/Pierre Kaffer/Elia Erhart/Patryk Krupinski (Aut/All/All/Pol) a remporté ce dimanche les 12 Heures de Spa. 7e, Pierre-Yves Paque (Audi R8 LMS) a terminé meilleur Belge.Disputées en deux parties, les 12 Heures de Spa-Francorchamps, troisième manche des 24 Hours Series (compétition d'endurance à destination des gentlemen drivers), a été remportée par l'Audi R8 LMS de Michael Doppelmayer/Pierre Kaffer/Elia Erhart/Patryk Krupinski avec 256 tours couverts. Plusieurs pilotes belges étaient engagés, avec une certaine réussite. Pierre-Yves Paque a terminé à la 7e place du général, et la 4e en catégorie GT3-Am. Un rang devant la Porsche de la famille Redant, qui s'est imposée en classe 992-Am, où on retrouve John De Wilde et Olivier Dons sur la plus petite marche du podium. Wim Spinoy (BMW) s'est aussi imposé en classe GT4. Toujours en GT4, Hakan Sari/Recep Sari/Arthur Peters (BMW) ont terminé en 3e position. Moins de réussite par contre pour Benjamin Lessennes (BMW) et Mathieu Detry (Audi), qui ont été contraints à l'abandon. (Belga)

