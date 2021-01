26 arbres sur le point d'être abattus au parc de Koekelberg: la Stib suspend les travaux

Les travaux d'abattage de 26 arbres du parc Elisabeth liés au réaménagement d'un arrêt de la Stib - dénommé Besme - situé avenue du Panthéon à Koekelberg sont suspendus, a annoncé mardi soir le bourgmestre de la commune bruxelloise Ahmed Laaouej (PS).L'abattage de ces arbres envisagé dans le cadre de travaux d'agrandissement et de sécurisation de cet arrêt fort fréquenté de la ligne de tram 19 a suscité une mobilisation citoyenne et la signature d'une pétition par plus de 700 personnes, jusqu'à présent. Il ressort d'un contact que le bourgmestre de Koekelberg Ahmed Laaouej a eu mardi en début de soirée avec la ministre régionale de la Mobilité Elke Van den Brandt que les travaux d'abattage des arbres liés au réaménagement de cet arrêt sont suspendus. Selon le bourgmestre, il est demandé à la STIB d'examiner la possibilité de limiter le nombre d'arbres qui doivent être abattus. Une réunion de coordination pour la suite du chantier sera rapidement organisée entre la commune de Koekelberg, la Stib et la ministre de la Mobilité. Pour Ahmed Laaouej, cette décision "va dans le sens d'un meilleur équilibre à trouver entre, d'une part, la sécurisation et l'accessibilité PMR de l'arrêt Besme et, d'autre part, la préservation du cadre naturel". (Belga)

