268 nouveaux décès au cours des dernières 24 heures en Belgique

La Belgique a enregistré 268 nouveaux décès liés au coronavirus au cours des dernières 24 heures, portant le total à 3.600 décès, indique dimanche le SPF Santé publique. Lors de la journée de samedi, 1.629 nouveaux cas ont également été rapportés: 1.003 en Flandre, 461 en Wallonie et 143 à Bruxelles. Le lieu de résidence n'est pas connu pour 22 personnes.Par ailleurs, 392 nouvelles hospitalisations ont été enregistrées lors des dernières 24 heures, tandis que 477 patients sont sortis de l'hôpital et ont été déclarés guéris. Au total, 5.353 personnes sont hospitalisées. Dans l'ensemble, 1.223 patients se trouvent actuellement aux soins intensifs, soit une diminution de 39 individus au cours des 24 dernières heures. "Le nombre de cas sur notre territoire continue à augmenter", constate le SPF Santé publique. "Le nombre de nouvelles hospitalisations se stabilise, mais reste assez élevé. Donc, tenez bon et suivez les mesures générales, prenez soin de vous et des autres." La Belgique recense désormais 29.647 cas confirmés de coronavirus. Sur les 3.600 personnes décédées, 54% sont mortes à l'hôpital et 41% dans une maison de repos, précise le service public fédéral. (Belga)