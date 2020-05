37 nouveaux décès et 71 nouvelles hospitalisations ces 24 dernières heures

Trente-sept nouveaux décès et 71 nouvelles hospitalisations liées au coronavirus ont été recensés en Belgique ces 24 dernières heures, annonce jeudi le SPF Santé publique. Trente-six personnes ont quitté les soins intensifs sur ce même laps de temps, portant le nombre de patients dans cette unité à 277.Mercredi, 252 nouveaux cas de Covid-19 ont été rapportés: 175 patients résident en Flandre, 56 en Wallonie et 21 à Bruxelles. Le nombre total de cas confirmés s'élève à 56.235. Au total, 1.448 patients sont actuellement hospitalisés. Le nombre de guérisons depuis le 15 mars a augmenté de 141 personnes en 24 heures, le total avoisinant les 15.000 (14.988 patients). Le nombre de décès s'élève à 9.186 personnes, avec une répartition quasi égale entre ceux survenus à l'hôpital et ceux dans une maison de repos et de soins. Seul un quart des décès en maisons de repos et de soins concernent des cas confirmés. (Belga)