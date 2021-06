55 millions dégagés en Flandre pour ouvrir les centres jusqu'à la mi-octobre

Le gouvernement flamand a débloqué 55 millions d'euros pour ouvrir les centres de vaccination jusqu'à la mi-octobre, ont annoncé mercredi les ministres des Affaires intérieures et de la Santé, Bart Somers et Wouter Beke.Le gouvernement régional avait décidé vendredi de prolonger l'ouverture des centres mais le financement de ceux-ci s'arrêtait à la mi-juillet. La Flandre a ouvert 95 centres pour vacciner sa population contre le covid-19. Jusqu'à présent, 57% des adultes ont reçu au moins une dose et 28% sont totalement vaccinés. (Belga)