On a dénombré vendredi 558 nouvelles contaminations en Belgique, pour un total de 2.815, ont annoncé samedi le Centre de crise et le SPF Santé publique. Trente nouveaux décès sont à déplorer. Et 74 patients se trouvent en soins intensifs.Ce chiffre ne porte que sur les cas analysés, il ne reflète dès lors pas le nombre exact de personnes contaminées. (Belga)