79 nouveaux décès en 24 heures et 674 personnes en soins intensifs

La Belgique a enregistré 79 nouveaux décès liés au coronavirus au cours des dernières 24 heures, ont indiqué dimanche le Centre de crise et le SPF Santé publique dans leur rapport quotidien. Cela porte à 7.844 le nombre total de victimes du Covid-19. Parmi elles, 4.164 ont perdu la vie en maison de repos. Un total de 674 personnes se trouvent actuellement en soins intensifs, soit 15 de moins que la veille.Des 79 nouveaux décès, 46 ont eu lieu en Flandre, 25 en Wallonie, et 8 à Bruxelles. Parmi ceux-ci, 44 ont eu lieu à l'hôpital et 35 en maison de repos. Selon le rapport quotidien, 7.844 décès ont été rapportés. La plupart d'entre eux ont été enregistrés dans le nord du pays avec 3.904 décès, 2.721 en Wallonie et 1.219 à Bruxelles. Au total, 3.056 personnes sont actuellement hospitalisées, dont 674 en soins intensifs. Parmi elles, 421 nécessitaient une assistance respiratoire et 41 une oxygénation par membrane extracorporelle (ECMO). Le nombre total de lits d'hôpital occupés a diminué de 53, dont 15 lits occupés en soins intensifs de moins. Au cours des dernières 24 heures, 77 patients atteints du Covid-19 ont été hospitalisés et 98 personnes ont quitté l'hôpital. 23% des nouvelles admissions à l'hôpital au cours des dernières 24 heures provenaient d'une maison de repos ou d'un autre établissement de soins. Un total de 389 nouveaux cas confirmés ont été rapportés au cours des dernières 24 heures, dont 187 en Flandre, 107 en Wallonie, et 73 à Bruxelles. Parmi ceux-ci, on en dénombre 155 en maison de repos. Le pays comptabilise désormais 49.906 cas confirmés, dont 7.484 cas en maison de repos. La majorité de ceux-ci dans le nord du pays avec 27.536, 16.250 cas en Wallonie, et 5.132 cas à Bruxelles. Entre début mars et le 2 mai, le nombre total de tests effectués par les laboratoires s'élève à 266.752. Et depuis le 10 avril dernier, 157.219 tests ont été réalisés par la plateforme nationale de tests en maisons de repos. Parmi le nombre de tests réalisés en maisons de repos, 88.883 ont été réalisées chez des travailleurs et 68.336 chez des résidents. (Belga)