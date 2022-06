85,42% des élèves de 6e primaire ont réussi les épreuves du CEB

85,42% des élèves de sixième primaire qui ont passé les épreuves du CEB en ce mois de juin 2022 les ont réussies, soit 44.566 enfants sur 52.173, communique mardi l'administration générale de l'enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est moins que l'année dernière, où le taux de réussite était de 88,32%.Le taux de réussite de 85,42% comprend tous les élèves de 6e primaire ayant obtenu au moins 50% des points dans chacune des disciplines : français, mathématiques et éveil (histoire-géographie et sciences). Il ne tient pas compte des élèves qui n'ont pas réussi mais pourraient malgré tout obtenir leur certificat d'études de base après recours ou délibération au sein de l'école. Par matière, la moyenne obtenue est de 74,75 % en français, 71,35 % en mathématiques et 73,04 % en éveil. Le CEB, épreuve externe commune et simultanée pour tous les élèves de 6e primaire, ainsi que pour des élèves du 1er degré différencié du secondaire et certains élèves du spécialisé, avait été organisé du 16 au 21 juin. Les questionnaires sont créés par des groupes de travail avec des enseignants, des inspecteurs, des représentants de l'administration, etc., sur base des compétences censées être maitrisées en fin de primaire. L'administration de l'enseignement observe qu'il y avait déjà eu une baisse (de 2 points de pourcentage) du taux global de réussite entre 2019 (90,49%) et 2021, les épreuves ayant été annulées en 2020 pour cause de Covid. Il n'y a pas pour autant de tendance visible: il y avait eu 85,5% de réussite en 2017, puis 90,63% l'année suivante, par exemple. (Belga)