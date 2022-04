A Moscou, Guterres plaide pour un cessez-le-feu "dans les plus brefs délais"

Le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres a plaidé mardi, lors de son premier déplacement à Moscou depuis le début de l'offensive russe, pour un cessez-le-feu en Ukraine "dans les plus brefs délais"."Ce qui nous intéresse beaucoup, c'est de trouver les moyens de créer les conditions pour un dialogue efficace, créer les conditions pour un cessez-le-feu dans les plus brefs délais", a déclaré M. Guterres avant des discussions avec le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov. Bien que la situation en Ukraine soit "complexe, avec des interprétations différentes de ce qui s'y passe", il est possible d'avoir un "dialogue sérieux sur la manière d'œuvrer au mieux à minimiser la souffrance des gens", a-t-il ajouté. Après son entretien avec M. Lavrov, M. Guterres devait être reçu par le président Vladimir Poutine. Après Moscou, il doit se rendre à Kiev, où son choix d'aller d'abord en Russie a été vivement critiqué, le président Volodymyr Zelensky disant ne voir "aucune justice et aucune logique dans cet ordre". Depuis le début de l'intervention russe en Ukraine le 24 février, l'ONU est apparue marginalisée dans le conflit, entre autres à cause de la rupture provoquée par cette crise entre les cinq membres permanents du Conseil de sécurité dont Moscou fait partie avec Washington, Paris, Londres et Pékin. (Belga)