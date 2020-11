A peine arrivé à Genk, Jess Thorup serait sur le chemin du FC Copenhague

Le tabloïd danois BT a annoncé dimanche que l'entraîneur danois Jess Thorup serait sur le point de quitter Genk pour rejoindre le FC Copenhague, qui pointe à une inhabituelle 9e place du championnat après six journées.Jess Thorup, 50 ans, a quitté le FC Midtjylland en octobre 2018 pour rejoindre La Gantoise. Près de deux ans après son arrivée chez les Buffalos, il a fait les frais d'un début de saison complètement loupé. Il a rapidement retrouvé de l'emploi du côté du Racing Genk, où il a remplacé Hannes Wolf. Invaincu en cinq matches avec les Genkois depuis son arrivée le 24 septembre, Thorup pourrait, contre toute attente, retrouver la Superliga danoise. Le technicien a été champion avec le FC Midtjylland en 2017-2018 et vainqueur de la Coupe en 2012-2013 avec Esbjerg. BT a évoqué un contrat de trois ans pour Thorup à Copenhague ainsi qu'une indemnité de transfert estimée entre 4 et 5 millions de couronnes danoises (535.00 et 670.000 euros). Selon le quotidien danois, le FC Copenhague, qui a licencié Staale Solbakken le 10 octobre après sept années à la tête du club, devrait présenter Thorup dès lundi. Solbakken, qui avait déjà dirigé le club de la capitale entre 2006 et 2011, a remporté 8 titres de champion et 4 fois la Coupe du Danemark avec le FC Copenhague. Le FC Copenhague, vice-champion en titre et actuel 9e du championnat, accueille dimanche Lyngby, 11e et avant-dernier. (Belga)

