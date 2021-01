Aaron Leya Iseka encore buteur avec Metz, Mertens et Naples battus à Vérone

Le FC Metz l'a emporté face à Nantes grâce au deuxième but en deux matchs d'Aaron Leya Iseka dimanche lors de la 21e journée de Ligue 1 (2-0). En Serie A, Dries Mertens n'a pu empêcher la défaite de Naples face au Hellas Vérone (3-1).Aaron Leya Iseka, déjà auteur du seul but messin face à Lyon le week-end précédent (0-1) a récidivé face à Nantes et participé à la deuxième victoire de rang du FC Metz en lobant Alban Lafont en première mi-temps (35e). L'ancien attaquant du Sporting d'Anderlecht et de Zulte Waregem, prêté à Metz par Toulouse, est sorti à la 64e minute. En fin de match, Farid Boulaya doublait la mise pour Metz (90e+4). En face, Renaud Emond est entré à la 88e minute. Au classement, le FC Metz, 8e avec 31 points, n'est qu'à une longueur seulement de Marseille et de Bordeaux. Nantes reste bien impliqué dans la lutte contre le maintien. Les hommes de Raymond Domenech n'ont pas gagné depuis leur victoire 0-2 à Lorient le 8 novembre 2020 (0-2) et sont 17e avec 18 points. Le Stade de Reims, avec Thomas Foket et Wout Faes pendant tout le match, l'a emporté 1-0 face. C'est le jeune Nathanael Mbuku qui a inscrit le seul but de la rencontre pour les Rémois (40e). Thibault De Smet n'a pas quitté le banc. Reims se donne de l'air en bas de classement et compte désormais 24 points. Les Champenois sont 14e, à deux points de leur adversaire du jour, 13e avec 26 unités. En Serie A, Dries Mertens est rentré à l'heure de jeu avec Naples contre le Hellas Vérone. Au moment de l'entrée du Diable Rouge, le score était d'un partout après des buts d'Hirving Lozano (1e) et Federico Dimarco (34e). Les choses ont ensuite mal tourné pour les Napolitains qui ont vu leur adversaire passer devant grâce à Antonin Barak (62e) puis Mattia Zaccagni (79e). Avec cette défaite, la deuxième de rang, les Napolitains (34 points) font la mauvaise opération du week-end et sont dépassés par la Juventus et l'Atalanta (36 points chacun). Mertens et les siens sont désormais 6e de Serie A. Le Hellas Vérone est lui 9e avec 30 points. Radja Nainggolan, titulaire et sorti à la 84e minute, n'a pu aider Cagliari à prendre des points à Gênes. Le but de Mattia Destro après 10 minutes de jeu a suffi au Genoa pour l'emporter 1-0. Cagliari reste 18e et premier relégable avec 14 points et voit le Genoa s'éloigner. Les Génois sont 16e avec 18 unités. (Belga)