Abandon de Tim Declercq

Tim Declercq est le premier Belge à avoir quitté la course en ligne des Championnats du monde de cyclisme sur route, dimanche, entre Anvers et Louvain.Declercq a effectué son travail en tête du peloton pendant de nombreux kilomètres. Décroché à une septantaine de kilomètres de la ligne, après presque 200 km de course, le coureur de Deceuninck-Quick Step a ensuite quitté la course. (Belga)