Accident frontal entre deux véhicules à Huy

Deux véhicules sont entrés en collision lundi en début de soirée à Huy (province de Liège), ont indiqué les pompiers de la zone de secours Hemeco (Hesbaye-Meuse-Condroz).L'accident frontal s'est produit aux alentours de 17h45 chaussée de Dinant et a fait deux blessés. La zone Hemeco et la zone de police de Huy se sont rendues sur place et la chaussée a dû être fermée à la circulation durant une heure. La première personne blessée a été emmenée au CHR de Huy tandis que la seconde victime, grièvement touchée, a quant à elle été transportée au CHR de la Citadelle. (Belga)

