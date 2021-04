Accident mortel entre une voiture et une moto à Ans

Un grave accident de la circulation est survenu ce mardi en fin d'après-midi entre une moto et une voiture à Ans. Le motard a été tué sur le coup.L'accident est survenu rue des Français à Ans. Une voiture quittait son emplacement quand elle est entrée en collision avec une moto. Le conducteur de cette dernière, un homme de 29 ans, est décédé sur le coup et son passager a été transporté dans un état grave à l'hôpital. Ses jours sont considérés comme en danger. Le conducteur de la voiture est indemne mais sous le choc. Les premiers tests d'alcoolémie le concernant sont négatifs. Le parquet de Liège a été avisé et a envoyé un expert sur place. Il indique toutefois que les circonstances du drame semblent claires. Les pompiers de Liège ont été appelés pour baliser les lieux de l'accident. La zone de police d'Ans/St-Nicolas était toujours sur place peu après 21h. La rue était toujours interdite à la circulation. (Belga)

