Accident mortel sur l'A8 entre Ath et Enghien

Une violente collision entre une voiture et un camion s'est produite la nuit de vendredi à samedi le long de l'autoroute A8/E429 à Marcq (Enghien). Un des occupants de la voiture a été tué sur le coup.Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés samedi, peu après 01h00 du matin, qu'un accident mettant en cause un camion et une voiture s'était produit le long de l'A8 dans le sens Tournai-Bruxelles, peu avant la sortie Marcq (km24). Venant d'Ath et de Lessines, une autopompe de désincarcération, un camion de balisage, un véhicule de commandement, un SMUR et une ambulance ont été envoyés sur place. A l'arrivée des urgentistes, un des deux occupants de la voiture était déjà décédé. Coincée dans les tôles de cette voiture, une seconde personne a dû être désincarcérée. Cette dernière, blessée, a été admise en milieu hospitalier. On ignore pour l'instant les circonstances de cet accident ainsi que l'identité de la victime. Le parquet de Tournai-Mons a été avisé des faits. (Belga)

