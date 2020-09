Accord de normalisation entre Bahreïn et Israël - Le président égyptien salue comme "historique" l'accord Bahreïn-Israël

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a salué vendredi l'accord de normalisation entre Bahreïn et Israël, le qualifiant d'"étape importante et historique"."Je salue cette importante étape qui vise à consolider la stabilité et la paix au Moyen-Orient et qui permettra de trouver une solution juste et permanente à la cause palestinienne", a tweeté M. Sissi, dont le pays a été signataire, également sous la tutelle de Washington, du premier traité de paix avec l'Etat hébreu en 1979. Le président égyptien a également exprimé sa gratitude à tous ceux qui ont participé à la "mise en œuvre de cette étape historique". (Belga)