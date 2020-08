Accord de normalisation entre les Emirats et Israël - Abbas fustige l'accord Israël/Emirats, appelle à une "réunion d'urgence" de la Ligue arabe

L'Autorité palestinienne de Mahmoud Abbas a qualifié jeudi soir de "trahison" de la cause palestinienne l'accord de normalisation des relations entre Israël et les Emirats arabes unis et a appelé à une "réunion d'urgence" de la Ligue arabe pour le dénoncer."Les dirigeants palestiniens rejettent ce que les Emirats arabes unis ont fait. Il s'agit d'une trahison de Jérusalem et de la cause palestinienne", a indiqué dans un communiqué la direction palestinienne appelant à une "réunion d'urgence" de la Ligue arabe pour dénoncer le projet soutenu par les Etats-Unis. (Belga)

