Accord pour relâcher mercredi le navire ayant bloqué le canal de Suez

L'autorité du Canal de Suez (SCA) a annoncé dimanche un accord prévoyant la libération mercredi du porte-conteneurs géant Ever Given retenu après avoir bloqué fin mars le canal de Suez, voie maritime cruciale pour le commerce international.L'accord a été conclu avec le propriétaire du navire, selon un communiqué du SCA. Une cérémonie est prévue mercredi pour célébrer "la signature de l'accord" et le "départ du navire", retenu dans le lac Amer par les autorités égyptiennes, a ajouté le texte. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.