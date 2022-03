Accord russo-ukrainien sur une série de couloirs d'évacuation des civils mercredi

Russes et Ukrainiens sont tombés d'accord mercredi matin pour respecter des cessez-le feu autour d'une série de couloirs humanitaires afin d'évacuer les civils, a annoncé la vice-Première ministre ukrainienne Iryna Verechtchouk.Selon elle, Moscou a confirmé son accord pour respecter une trêve de 9h00 à 21h00 locales (8h00 à 20h00 en Belgique) autour de six zones frappées par les combats: des couloirs ont notamment été définis pour évacuer les civils depuis Energodar vers Zaporojie (sud), de Izioum à Lozova (est) et de Soumy à Poltava (nord-est), où un corridor avait déjà permis l'évacuation de milliers de civils mardi. Plusieurs couloirs doivent également être instaurés pour évacuer vers Kiev les civils depuis plusieurs villes violemment bombardées à l'ouest de la capitale, dont Boutcha, Irpin et Gostomel. (Belga)