Accusé d'agressions sexuelles, le prince Andrew demande un procès au civil à New York

Le prince britannique Andrew demande à être jugé lors d'un procès au civil à New York pour se défendre d'accusations d'agressions sexuelles qu'il aurait commises il y a plus de 20 ans sur une femme américaine mineure à l'époque, ont annoncé mercredi ses avocats."Le prince Andrew exige par la présente un procès par un jury sur tous les motifs invoqués dans la plainte" au civil déposée en août 2021 à New York par Virginia Giuffre, 38 ans, qui accuse le second fils de la reine Elizabeth de l'avoir agressée sexuellement à trois reprises en 2001. (Belga)