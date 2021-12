Action de protestation de la culture - Écolo appelle à la révision des mesures de fermeture des salles de cinéma et de spectacle

Le parti Écolo a appelé dimanche "à la révision en urgence" des mesures de fermeture des salles de cinéma et de spectacle décidées par le dernier Comité de concertation (Codeco), le 22 décembre dernier."Cette mesure, isolée, n'est pas cohérente. Il est important de rappeler le rôle fondamental d'un parti comme le nôtre qui est aussi de faire bouger les lignes, même quand c'est difficile et délicat. La démocratie repose aussi sur le droit de questionner des décisions prises par des partenaires de majorité, surtout lorsque qu'une décision ne semble pas pertinente. Nous défendons l'indispensable dialogue avec les secteurs touchés et la possibilité de réévaluer les mesures", a affirmé le parti écologiste dans un communiqué émanant de sa coprésidente, Rajae Maouane. L'autre coprésident, Jean-Marc Nollet, souscrit à ce texte, a assuré un porte-parole du parti, Baptiste Erpicum. "De manière générale, ce dernier codeco (Comité de concertation, ndlr) montre à quel point les politiques culturelles peuvent être négligées au détriment d'autres secteurs. Pourtant celles-ci sont essentielles à la construction du tissu social et de la préservation démocratique", poursuit le communiqué. Des mandataires Écolo de tous les niveaux de pouvoir étaient présents dimanche au rassemblement de soutien au secteur culturel qui a réuni plusieurs milliers de personnes - 5.000 selon la police et 15.000 aux dires des organisateurs - au Mont des Arts à Bruxelles, au côté de la société civile. "Écolo appelle à entendre les paroles exprimées ce jour et demande qu'une réévaluation des mesures de fermeture soit engagée suite au rendez-vous prévu ce mardi entre le ministre de la Santé (Frank Vandenbroucke, ndlr) et le secteur", conclut le communiqué. (Belga)

