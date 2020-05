Action "Une Fleur solidaire" pour soutenir les fleuristes

La fermeture obligatoire de leur commerce dans le cadre des mesures de lutte contre le coronavirus a mis beaucoup de fleuristes indépendants en difficulté. Une action nationale, soutenue par un groupe Facebook et par l'Union Royale des Fleuristes de Belgique, sera dès lors lancée ce 16 mai afin de soutenir ce secteur.L'idée est d'offrir des fleurs à tous ceux qui s'occupent de la population pendant cette pandémie de Covid-19. L'action propose à tous les Belges de rendre visite à leur fleuriste local pour lui acheter un bouquet, une composition florale, une plante ou une fleur unique et les déposer dans les centres de soins ou les hôpitaux mais aussi aux voisins, aux amis ou à la famille qui ont apporté de l'aide durant cette crise. Plus d'infos sur www.facebook.com/groups/FleurSolidaire/ (Belga)