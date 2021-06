Actions de zèle des douaniers jeudi dans les aéroports passagers

Les fonctionnaires des douanes mèneront jeudi des actions de zèle dans les différents aéroports passagers du pays (Zaventem, Deurne, Wevelgem et Ostende). Ils dénoncent une façon de travailler trop rigide dans ces aéroports et un manque d'effectifs. L'aéroport de Charleroi ne devrait pas être concerné par le mouvement de jeudi, mais son tour viendra, avertissent les syndicats.Les douaniers demandent depuis plusieurs semaines aux autorités du changement mais leur appel reste sans réponse. Mercredi, ils ont mené des actions de zèle dans le port d'Anvers et ce jeudi, premier jour des vacances scolaires, ils se montreront très scrupuleux dans leurs contrôles aux aéroports. "Nous sommes conscients que nos actions ont parfois mauvaise presse auprès du grand public, mais c'est le type d'action qui convient le mieux aux douaniers. Par ailleurs, les contrôles se font au retour, dans les aéroports, ce qui ne devrait donc pas trop enrayer le flux des départs", commente Jean-François Lemaire, secrétaire fédéral CGSP Amio. (Belga)

