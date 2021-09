Actiris suspend l'offre d'emploi d'une école portant la mention "port du voile interdit"

Actiris a suspendu lundi matin une offre d'emploi émanant de la communauté éducative Sainte-Geneviève d'Etterbeek qui précisait que le "port du voile" est interdit dans l'établissement scolaire, selon une information des quotidiens La Dernière Heure (DH) et La Libre Belgique confirmée par Romain Adam, porte-parole d'Actiris.Cette école catholique d'enseignement fondamental est à la recherche d'une personne pouvant effectuer du nettoyage et de la surveillance d'enfants. Actiris a suspendu l'annonce le temps de réaliser une analyse juridique et va prendre contact avec le pouvoir organisateur de l'école afin que l'offre soit reformulée. "Notre ministre de tutelle Bernard Clerfayt (ministre bruxellois de l'Emploi) vient de tweeter pour donner sa position, qui sera la même de notre côté, à savoir que la formulation est discriminante dans le sens où elle vise essentiellement le port du foulard. Par contre, l'école reste libre d'adopter une politique de neutralité en fonction de son règlement d'ordre intérieur". (Belga)