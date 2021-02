Adieu M. et Mme Patate, ces jouets culte ne seront plus genrés

Il n'y aura plus de Monsieur ou Madame Patate, jouets culte du groupe Hasbro: le fabricant a annoncé jeudi qu'il allait commercialiser une famille patate non-genrée, "afin de promouvoir égalité des genres et inclusion".Ces jouets, introduits en 1952 et mis en scène dans la série de films "Toy Story", font partie des incontournables des familles américaines. A partir d'une forme de patate en plastique, les enfants sont appelés à créer leur propre personnage en leur ajoutant des attributs comme des yeux - avec sourcils maquillés pour Madame Patate, par exemple - une bouche, avec rouge à lèvres pour Madame - une moustache pour Monsieur, chaussures à talons ou pas, etc... Mais Hasbro entend désormais "s'assurer que tout le monde se sente le bienvenu dans le monde des têtes de patates en abandonnant officiellement la marque et le logo de 'Monsieur Tête de Patate'". A partir de cet automne, le groupe commercialisera "un nouveau set" intitulé "Famille patate" pour "célébrer les multiples visages familiaux permettant aux enfants de créer leur propre famille", a-t-il précisé dans un communiqué sur son site internet. Le changement de nom s'accompagnera de "messages plus inclusifs" à destination du "consommateur moderne", a ajouté Hasbro, sans préciser immédiatement si ce nouveau produit non-genré serait lancé dans le monde entier, ou seulement dans certains pays. Ces dernières années, les fabricants de jouets ont plusieurs fois passé en revue des jouets traditionnels -à commencer par les poupées- en réponse aux dénonciations de stéréotypes sexistes, racistes, ou encourageant des canons de "beauté" traditionnels. Les jouets "mixtes", destinés à éviter les stéréotypes de rôle masculin ou féminin, notamment, se sont multipliés. Mattel, créateur des poupées Barbie, a été en pointe, avec notamment sa gamme "creatable world", des poupées au corps d'un enfant de 8-10 ans et aux cheveux courts. Les distributeurs ne sont pas en reste, comme les magasins Target, qui essaient d'éliminer de leurs rayons les messages renforçant ces stéréotypes, comme les couleurs rose/bleu. (Belga)

