Affaire Epstein: l'agent français Jean-Luc Brunel inculpé et écroué

L'agent de mannequins français Jean-Luc Brunel, soupçonné d'avoir joué le rôle de rabatteur pour le milliardaire américain Jeffrey Epstein et accusé de viols par plusieurs anciens top models, a été inculpé vendredi soir et placé en détention provisoire, a annoncé samedi le parquet de Paris.Le septuagénaire, interpellé et placé en garde à vue mercredi à l'aéroport Charles-de-Gaulle de Paris alors qu'il allait s'envoler pour Dakar, a été mis en examen vendredi soir pour "viols sur mineur de plus de 15 ans" et "harcèlement sexuel", a précisé le parquet confirmant une information du journal Le Parisien. (Belga)

