Affaire Weinstein - Harvey Weinstein de retour en prison après un passage par l'hôpital

Le producteur déchu d'Hollywood, Harvey Weinstein, condamné à 23 ans de réclusion pour viol et agression sexuelle, est retourné en prison après avoir passé près d'une semaine dans un hôpital de Manhattan."Il est en route vers (la prison de) Rikers", a annoncé lundi l'avocat de M. Weinstein, Arthur Aidala au New York Daily News. Harvey Weinstein avait été transféré à l'hôpital après un malaise mercredi dernier, quelques heures seulement après avoir appris sa sentence de 23 ans de prison. Le producteur oscarisé a été reconnu coupable d'agression sexuelle et de viol le 24 février dernier. Il doit encore faire face à quatre chefs d'accusation d'agression sexuelle à Los Angeles. Les procureurs ont indiqué avoir déjà entamé le processus d'extradition. "Il m'a appelé hier matin. Il allait bien mais il a dit (...) qu'il traversait une situation délicate", a déclaré son avocat. (Belga)

