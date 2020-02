Afghanistan: Etats-Unis et talibans signent un accord historique après 18 ans de guerre

Les Etats-Unis et les talibans ont signé samedi à Doha un accord historique, qui doit ouvrir la voie à un retrait des troupes américaines d'Afghanistan et à des négociations de paix inédites, après 18 ans de guerre.Les Etats-Unis et leurs alliés retireront l'ensemble de leurs troupes d'Afghanistan sous 14 mois si les talibans respectent leurs engagements, selon une déclaration conjointe des gouvernements américain et afghan. (Belga)