Afghanistan: l'attaque à Kaboul est terminée, tous les assaillants tués

L'attaque survenue mardi soir à Kaboul, impliquant un véhicule piégé et des assaillants à pied, près du domicile du ministre afghan de la Défense, est "terminée et tous les assaillants ont été tués", a indiqué le porte-parole du ministère afghan de l'Intérieur, Mirwais Stanekzai.La capitale afghane a été secouée mardi soir par au moins deux fortes explosions, suivies de nombreuses détonations de moindre intensité et de tirs nourris. M. Stanekzai avait indiqué plus tôt que des "terroristes" avaient initialement fait exploser un véhicule piégé et qu'un "certain nombre d'assaillants" avaient ensuite "affronté les forces de sécurité". (Belga)

