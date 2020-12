Afghanistan: un mort dans des tirs de roquettes sur Kaboul

Au moins une personne a été tuée et une autre blessée dans des tirs de roquettes à Kaboul samedi matin, selon le ministère de l'Intérieur, la deuxième attaque de ce genre dans la capitale afghane en moins d'un mois."Quatre roquettes ont été tirées depuis le quartier de Labe Jar à Kaboul", a déclaré le porte-parole du ministère Tariq Arian, ajoutant que deux projectiles avaient atterri près de l'aéroport de Kaboul. "Malheureusement une personne a été tuée et une autre blessée", a ajouté M. Arian. Le porte-parole de la police de Kaboul, Ferdaws Faramarz a confirmé ces faits, précisant que la plupart des roquettes avaient atteint l'est de la capitale. Au moins dix personnes avaient déjà été tuées le 21 novembre par des roquettes qui s'étaient abattues sur le centre de Kaboul, près de la Zone verte où se trouvent ambassades et compagnies internationales. (Belga)

