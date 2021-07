Afghanistan: Washington débloque 100 millions USD pour faire face aux urgences migratoires

La Maison Blanche a annoncé vendredi avoir débloqué quelque 100 millions de dollars pour faire face aux urgences migratoires liées à la situation en Afghanistan, selon un communiqué.Ces fonds pourront être utilisés de façon unilatérale ou multilatérale, a précisé l'administration américaine. Il s'agit de "répondre à des besoins urgents et imprévus" de réfugiés et migrants afghans, y compris les interprètes et autres assistants de l'armée américaine qui demanderaient à bénéficier d'un programme spécial de visa mis en place par les Etats-Unis. Les troupes américaines doivent boucler leur retrait d'Afghanistan fin août, alors que le pays est le théâtre d'une offensive tous azimuts des talibans, ce qui fait redouter une crise humanitaire. Les Nations unies ont estimé récemment que la moitié des quelque 39 millions d'Afghans ont besoin d'aide, et ont appelé la communauté internationale à maintenir son soutien financier au pays. (Belga)

