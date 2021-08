Afrique du Sud: nouveaux ministres de la Santé et de la Défense

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé jeudi soir un important remaniement gouvernemental, et nommé une dizaine de nouveaux ministres, notamment à la Santé, la Défense et la Finance.Le ministre de la Santé, Zweli Mkhize, visage de la lutte contre la pandémie, était depuis deux mois en "congé spécial" suite à des accusations de corruption. Le président a précisé, dans son allocution télévisée, avoir reçu "une demande" de M. Mkhize afin de "lui permettre de quitter son poste pour apporter de la stabilité à cette fonction importante", saluant "le leadership exceptionnel" de son ministre face à la pandémie de coronavirus. M. Mkhize, 65 ans, médecin de formation, avait été suspendu début juin suite à l'ouverture d'une enquête pour corruption visant deux de ses proches au ministère, dans le cadre d'un contrat public pour lutter contre la pandémie. L'Unité des enquêtes spéciales (SIU) avait saisi la semaine dernière la justice pour récupérer l'équivalent de près de neuf millions d'euros provenant d'un contrat irrégulier avec la société de communication Digital Vibes, qui aurait bénéficié à M. Mkhize et à son fils. Ses enquêteurs ont remis un rapport complet au président fin juin. Et cette semaine, le quotidien Daily Maverick a publié sa propre enquête, affirmant que les fonds détournés avaient été investis dans un salon de beauté pour ongles appartenant à la belle-fille de Mkhize, entre autres extravagances. (Belga)

