AGC Fleurus - Les syndicats d'AGC Fleurus ont obtenu des éléments sur l'avenir du site jusque fin 2023

Les syndicats et la direction d'AGC à Fleurus ont abordé jeudi, lors du premier conseil d'entreprise depuis l'annonce de la fermeture du site, la question du fonctionnement de l'entreprise durant les deux prochaines années.Début février, la direction européenne du groupe verrier avait indiqué son intention de fermer le site à la fin de l'année 2023. Jeudi, les syndicats ont cherché à avoir une série de précisions sur le nombre de travailleurs qui resteraient actifs sur le site jusque-là. Selon les syndicats, la direction a affirmé que le site fonctionnerait avec l'intégralité des 187 travailleurs et travailleuses jusque fin 2022 et qu'au-delà, ce nombre irait en décroissant selon un rythme encore à préciser. Au cours de la rencontre, les syndicats ont également eu la confirmation que les pare-brise fabriqués jusqu'ici à Fleurus le seraient dans une usine tchèque du groupe après 2023. "Il a aussi été question du marché de remplacement pour lequel la direction a laissé entrevoir une possible poursuite de l'activité sur le site. À ce stade, la forme de celle-ci reste toujours assez floue dans les mots des responsables. Nous avons demandé à recevoir avant l'été des informations solides à ce propos", a indiqué Kevin Peeters, permanent FGTB. (Belga)