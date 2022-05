AGC Fleurus - Syndicats et direction d'AGC Fleurus arrivent à une proposition d'accord pour les employés

Les syndicats et la direction d'AGC Fleurus se sont retrouvés mardi autour de la table des négociations pour finalement aboutir un peu avant 22h00 à une proposition d'ensemble concernant le plan social des employés.Cette proposition sera présentée mercredi à l'ensemble du personnel employé au cours d'une assemblée générale programmée à la mi-journée. Parallèlement, les syndicats ont présenté mardi les éléments du plan social négocié pour le personnel ouvrier. Deux assemblées du personnel ont été tenues au cours de la journée. Une troisième devrait débuter aux alentours de 23h00 pour les ouvriers occupés durant la pause de nuit. Selon les syndicats, les premiers retours sont positifs. Après la présentation des plans sociaux, ouvriers comme employés vont avoir quelques jours pour poser toutes les questions aux délégués syndicaux concernant le plan social et leur situation personnelle. Ouvriers et employés devront ensuite se prononcer pour lundi sous la forme de deux votes distincts organisés à bulletins secrets. (Belga)

