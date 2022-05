AGC Fleurus - Syndicats et direction d'AGC Fleurus se quittent sur des avancées

Les syndicats et la direction de l'entreprise AGC Fleurus ont négocié lundi toute la journée pour finalement se quitter aux alentours de 20h30 avec une série d'avancées concernant le plan social du personnel ouvrier.Ces avancées font partie d'une proposition d'ensemble obtenue après l'opposition exprimée la semaine dernière par le personnel ouvrier à l'égard d'une précédente proposition de la direction. Maintenant trois jours de grève avec occupation du site, les ouvriers avaient finalement obtenu une reprise des négociations entre direction et syndicats à des conditions qu'ils avaient acceptées. Les syndicats n'ont pas précisé quelles étaient les avancées obtenues lundi. Ils les présenteront en exclusivité au personnel ouvrier mardi à l'occasion de trois assemblées générales dont l'horaire coïncide avec les différentes pauses de travail. Parallèlement, syndicats et direction se retrouveront pour une nouvelle journée de négociation ce mardi. Il sera question cette fois d'avancer sur le plan social des employés. L'entreprise AGC Fleurus compte quelque 180 travailleurs. Elle fermera ses portes en septembre 2023. (Belga)