Aide aux remédiations pour les secondaires cet l'été

BRUXELLES La Fédération Wallonie-Bruxelles a décidé hier de mobiliser 3 millions d'euros pour aider les communes de Wallonie et de Bruxelles à organiser cet été des remédiations pour leurs élèves de secondaires, contraints pour la plupart à un enseignement hybride durant plus de la moitié de l'année scolaire en raison de la pandémie de coronavirus. Baptisée "Plaisir d'apprendre", l'initiative visera principalement l'organisation de cours de français, de mathématiques, de sciences et de langues pour des élèves allant de la 6e primaire jusqu'à la 5e secondaire. Ces cours devront représenter au moins 50% du temps global d'activités proposé, le restant pouvant être des activités sportives ou culturelles.