Aide wallonne complémentaire aux secteurs fermés le 2/11: la plateforme ouvrira mercredi

Les entreprises et indépendants wallons qui ont dû fermer en novembre en raison des mesures destinées à lutter contre le coronavirus pourront introduire leur demande d'aide dès demain/mercredi matin sur la plateforme dédiée, annonce mardi le ministre wallon de l'Economie, Willy Borsus."La plateforme pour introduire ces demandes sera ouverte ce mercredi 16 décembre à 09h00. Pour les dossiers complets et pour lesquels nous disposons de l'ensemble des données issues de sources authentiques, les paiements seront effectués dans les jours qui suivent", a assuré le ministre. Pour rappel, les montants de ces aides seront liés au nombre de travailleurs équivalents temps plein (ETP), allant de 2.250 euros quand il n'y a aucun ETP à 6.750 euros pour les PME comptant au moins 10 ETP. Quelque 60.500 entrepreneurs et indépendants pourraient être éligibles à cette indemnité, pour laquelle le gouvernement wallon a mobilisé 202 millions d'euros. (Belga)