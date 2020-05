Airbus: neuf petites commandes d'avions en avril pour 14 livraisons

Airbus a enregistré une maigre commande de neuf avions A320 et A321 et livré 14 appareils en avril, a annoncé jeudi l'avionneur européen, affecté par la crise provoquée par l'épidémie de Covid-19.Les neuf appareils ont été commandés par le loueur Avolon, basé en Irlande, qui a par ailleurs annoncé en avril l'annulation d'une commande de quatre long-courriers A330 et de 75 Boeing 737 MAX, modèle cloué au sol depuis plus d'un an après deux accidents. Cette commande porte à 299 depuis le début de l'année les commandes nettes d'avions à Airbus, qui a par ailleurs enregistré 66 annulations depuis janvier (mais aucune en avril). L'effondrement du trafic aérien provoqué par l'épidémie a mis les compagnies aériennes à genoux et fait craindre aux avionneurs des reports de livraisons et des annulations de commandes. "Il y a beaucoup de demandes de reports" de livraisons, avait confié le président exécutif d'Airbus Guillaume Faury en présentant les résultats du premier trimestre au cours duquel Airbus a enregistré une perte nette de 481 millions d'euros. La fermeture des frontières et l'arrêt temporaire de plusieurs sites de production a également affecté les livraisons d'appareils en avril. Seuls 14 appareils ont ainsi été livrés aux clients au cours du mois (12 monocouloirs de la famille A320, un gros-porteur A350 et un A330) Confronté selon son président à "la plus grave crise jamais rencontrée par l'industrie aéronautique", Airbus a annoncé la réduction d'environ un tiers de ses cadences de production des différents types d'appareils. Guillaume Faury a prévenu les 134.000 salariés de "se préparer à ce que cela puisse encore empirer". Au 30 avril, le carnet de commandes de l'avionneur était de 7.645 appareils, dont 6.217 de la famille A320. (Belga)