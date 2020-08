Aldi introduit un système de comptage automatique de ses clients

Aldi va introduire un système de comptage automatique des clients dans ses 450 magasins, a annoncé la chaîne de supermarché vendredi. Le client recevra ou non accès au magasin sur la base d'un feu vert ou rouge. De cette façon, chaque magasin surveille le nombre maximal de clients autorisés par rapport aux mesures pour lutter contre le coronavirus. Chaque magasin sera équipé de ce système dès septembre.Une fois le nombre maximum de clients atteint, la personne qui veut entrer verra un écran rouge, explique Koen Piessens, Managing Director Sales chez Aldi. "La porte d'entrée restera alors momentanément fermée." "Le capteur situé à l'entrée du magasin compte uniquement le nombre de clients et ne les enregistre pas", poursuit M. Piessens. "De cette façon, la vie privée de nos clients est respectée à tout moment." Aldi précise que toutes les autres mesures de sécurité préventives restent d'application: le respect de la distance sociale, le port d'un masque buccal, l'application des règles d'hygiène, la prise obligatoire d'un caddie, une personne par caddie, etc. (Belga)