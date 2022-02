Alerte aux conditions glissantes

Les températures descendront sous 0 degré dans la plupart des régions du pays durant la nuit de vendredi à samedi, alerte l'Institut royal météorologique. Certaines parties de la surface du sol encore mouillées (à cause des averses tombées en journée) pourront geler et conduire à la formation de plaques de glace, surtout sur l'est et le nord-est du pays mais aussi plus localement dans le centre. De plus, des plaques de givre pourront également se former par endroits.L'alerte jaune est d'application jusque samedi à 10h00, dans l'ensemble des provinces wallonnes et à Bruxelles. Le nord du pays est aussi concerné, à l'exception de la côte et de la Flandre occidentale. (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.