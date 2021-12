Alerte jaune aux conditions glissantes sur l'ensemble du territoire

L'Institut royal météorologique (IRM) émet, lundi en début de soirée, une alerte jaune pour des conditions glissantes sur l'ensemble du territoire à l'exception de la Côte. Ce code couleur prévoit des chutes de neige fraîche de 1 à 5 cm en l'espace de 6 heures ou de 5 à 10 cm en 24 heures, ou encore la formation de plaques de verglas (très) localisées.Ce soir et en début de nuit, des chutes de neige sont prévues dans les provinces de Liège et du Luxembourg, avec au-dessus de 400 mètres une accumulation de 3 à 8 cm ou un peu plus. Sur le sud de la province de Namur, une couche de neige pourra également se former. Ailleurs, la neige ne s'accumulera pas de manière significative. Dans le courant de la nuit et mardi matin, quelques plaques de glace pourront se former localement (surtout aux endroits protégés du vent modéré). L'avertissement prendra fin mardi en fin de matinée pour l'ensemble des provinces belges. (Belga)